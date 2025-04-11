Нарышкин рассказал о продолжении диалога РФ и США по обмену заключенными

Переговоры России с новой администрацией Белого дома продолжатся, в том числе по обмену заключенными, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал перспективу диалога двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули»,— сказал господин Нарышкин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Накануне,10 апреля, Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби (ОАЭ). В результате гражданку РФ и США Ксению Карелину обменяли на гражданина РФ и Германии Артура Петрова. Американский президент Дональд Трамп поблагодарил российскую сторону за освобождение Ксении Карелиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Финансистку ВСУ отдали за бизнесмена».