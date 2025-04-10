Россия и США обменялись в ОАЭ заключенными

Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби в ОАЭ. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ксения Карелина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Россия передала американской стороне Ксению Карелину — гражданку США и РФ. Она была приговорена в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима за финансирование ВСУ. В свою очередь США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и РФ. Его арестовали в 2023 году на Кипре, по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники, передает The Wall Street Journal.

Переговоры об обмене вели директор ЦРУ и высокопоставленный сотрудник российской разведки. Господин Рэтклифф встретил Карелину в аэропорту Абу-Даби. «Сегодня президент Трамп возвращает домой из России еще одного неправомочно задержанного американца»,— сказал господин Рэтклифф изданию.

Ксении Каралине дали 12 лет по статье госизмене в августе 2024 года. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. Адвокат осужденной говорил, что «она не предполагала, что денежные средства будут направлены на антироссийские действия».

В США Артура Петрова обвинили в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Закупки микроэлектроники, по версии обвинения, осуществлялись от имени базирующейся в России компании, которая поставляла оружие российской армии.