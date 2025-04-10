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Трамп поблагодарил Россию за освобождение Ксении Карелиной

Трамп высоко оценил освобождение РФ Ксении Карелиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что страна высоко ценит помилование гражданки США и РФ Ксении Карелиной. Об этом он сообщил в ходе заседания кабинета министров.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы поговорили с президентом Путиным об этом и заключили сделку. Они освободили молодую балерину, и теперь она на свободе. И это хорошо. Мы это ценим»,— сказал господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале ABC News.

Сегодня, 10 апреля, в Абу-Даби (ОАЭ) Ксению Карелину обменяли на гражданина Германии и РФ Артура Петрова. Переговоры по обмену заключенными вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Господин Рэтклифф встретил Ксению Карелину в аэропорту Абу-Даби. «Сегодня президент Трамп возвращает домой из России еще одного неправомочно задержанного американца»,— сказал директор ЦРУ The Wall Street Journal.

В августе 2024 года Ксении Карелиной дали 12 лет по статье о госизмене. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. Адвокат осужденной говорил, что «она не предполагала, что денежные средства будут направлены на антироссийские действия».

Подробности — в материале «Ъ» «12 лет за перевод».

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