Финансистку ВСУ отдали за бизнесмена

Очередной обмен заключенными провели Россия и США. Американской стороне передали Ксению Карелину, осужденную в прошлом году в Екатеринбурге за финансирование ВСУ. В ответ освобожден Артур Петров, обвиненный в Соединенных Штатах в незаконных операциях с радиоэлектроникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ксения Карелина во время обмена (скриншот видео) Фото: РИА Новости Обмен Ксении Карелиной на Артура Петрова (скриншот видео) Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Артур Петров во время обмена (скриншот видео) Фото: РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 Ксения Карелина во время обмена (скриншот видео) Фото: РИА Новости Обмен Ксении Карелиной на Артура Петрова (скриншот видео) Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Артур Петров во время обмена (скриншот видео) Фото: РИА Новости

Утром в четверг, 10 апреля, в ОАЭ был совершен обмен заключенными между США и Россией. Сначала об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который, по его словам, вел переговоры с «высокопоставленным сотрудником российской разведки». Господин Рэтклифф добавил, что встречал Ксению Карелину в аэропорту Абу-Даби.

Затем ФСБ подтвердила факт обмена. «При посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров,— сообщила спецслужба.— Россиянин был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы». Контрразведчики добавили, что перед обменом Ксения Карелина была помилована указом президента РФ. ФСБ РФ также обнародовала видео с кадрами обмена Ксении Карелиной на Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби. «Особых жалоб нет, устал сильно. Тяжелый перелет»,— сказал господин Петров, уже находясь на борту российского самолета.

Ксения Карелина, имеющая гражданство России и США, была осуждена Свердловским областным судом в августе прошлого года. Задержана она была 27 января того же года в Екатеринбурге. Сначала по административному делу о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). В материалах дела говорится, что возле кинотеатра «Заря» на Уралмаше она выражалась нецензурной бранью «в присутствии посторонних граждан», вела себя вызывающе. Суд назначил ей 14 суток административного ареста, но на выходе из спецприемника она вновь была задержана, и ее арестовали уже по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По версии следствия, женщина, проживая в США (в Россию она приехала, чтобы навестить родителей), с февраля 2022 года после начала СВО «инициативно» собирала денежные средства в интересах одного из украинских фондов. Следствие считает, что впоследствии деньги направлялись ВСУ на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения, а также боеприпасов. По данным источника «Ъ-Урал», 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке $51,8 (4,8 тыс. руб.) в фонд Razom for Ukraine. Ранее источник «Ъ-Урал», близкий к следствию, сообщал, что в деле Ксении Карелиной может оказаться несколько эпизодов. Проверялась версия, что на ее личные счета поступали средства от $100 до $1 тыс., которые впоследствии направлялись в фонд. Ее адвокат Михаил Мушаилов подчеркивал, что в деле фигурирует только один эпизод.

Также, по материалам дела, на территории США Ксения Карелина «неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима».

По данным «Ъ-Урал», в изъятом у нее телефоне оперативники обнаружили переписку, в которой она выражала негативное отношение к СВО и призывала к митингам.

В итоге Карелина получила 12 лет колонии общего режима. В ноябре прошлого года апелляционный суд оставил приговор в силе. Отметим, что тогда адвокат Карелиной Михаил Мушаилов говорил «Ъ-Урал», что будет работать над тем, чтобы его подзащитную обменяли и вернули в США: «Это желание доверителя — я буду осуществлять все юридически значимые действия». 10 апреля он подтвердил, что знает о состоявшемся обмене. «Она уже вылетела в США»,— сказал адвокат.

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Что касается Артура Петрова, имеющего гражданство РФ и Германии, то его арестовали на Кипре 26 августа 2023 года по запросу американской стороны. Прокурор США Дамиан Уильямс заявлял тогда, что господин Петров «обвиняется в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибуторов в Россию в рамках незаконной сети закупок в России, которая поставляет производителей для российских вооруженных сил».

Россиянин, по данным американцев, намеренно «скрывал конечный пункт назначения этих секретных материалов и знал, что эти операции и поставки были нарушением экспортного контроля США в отношении России».

В материалах обвинения говорится, что господин Петров и двое его сообщников-россиян (имена не назывались) использовали подставные компании в разных государствах, в том числе кипрскую Astrafteros Technokosmos LTD, в документах которой указывалось, что она закупала оборудование для систем пожарной безопасности, а конечными потребителями электроники являются компании на Кипре или в других третьих странах, хотя на самом деле проводились операции с военной электроникой. Общая сумма закупок, по данным американской прокуратуры, составила более $225 тыс. В итоге россиянину были предъявлены обвинения по нескольких пунктам, некоторые предусматривают от 5 до 20 лет лишения свободы.

Алена Миклашевская; Мария Шараева, Екатеринбург