Прокуроры вернули следствие к сестрам Хачатурян

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России отказалась утвердить обвинительное заключение по резонансному уголовному делу об убийстве собственными дочерями Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство предложило следователям ГСУ СКР провести дополнительное расследование обстоятельств разыгравшейся более пяти лет назад в Москве трагедии. Отметим, что сейчас в Бутырском райсуде столицы рассматривается дело самого Михаила Хачатуряна, посмертно обвиняемого в сексуальном насилии и истязаниях своих детей. Разбирательство инициировали некоторые из родных погибшего, надеясь реабилитировать его честное имя, в то время как защита девушек убеждена, что суд подтвердит их версию о действиях в условиях необходимой обороны, исключающей уголовную ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина и Крестина Хачатурян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ангелина и Крестина Хачатурян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в правоохранительных структурах, обвинение по уголовному делу двух из трех сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины — не утвердил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Он предложил следователям ГСУ СУР, которые уже более пяти лет разбираются в обстоятельствах этого преступления, провести дополнительное расследование.

В частности, уточнить мотивы, которыми руководствовались девушки, причинившие отцу смертельные ранения.

Отдельно указано, что они подвергались жестокому обращению, насилию, в том числе и сексуальному, в связи с чем находились в травмирующей ситуации.

В отношении младшей, Марии, которая ранее была признана невменяемой в момент самого события, заключение по уголовному делу об убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) еще не готово. Скорее всего, ее отправят на еще одну амбулаторную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Не исключено, что новые исследования будут проводиться и в отношении двух других девушек. Стоит отметить, что представители СКР были категорически не согласны с выводами Генпрокуратуры, что может в очередной раз вызвать затяжку следствия на неопределенное время — возможно, месяцы. Постановление об отправке материалов на доследование было обжаловано у генпрокурора Игоря Краснова. Впрочем, последний полностью поддержал своего заместителя, на днях прислав в СКР соответствующий ответ. В итоге сотрудники ГСУ СКР обязаны возобновить следствие по делу.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, не исключают, что очередное доследование затянется до принятия судебного решения в отношении самого Михаила Хачатуряна, чтобы исключить все иные толкования происшедшего.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, обвинение в убийстве собственного 57-летнего отца 28 июля 2018 года было предъявлено Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян. Изначально девушек взяли под стражу, но вскоре освободили из СИЗО, проверив данные ими показания о Хачатуряне-старшем и той обстановке, в которой они жили. Девушки настаивали, что они лишь защищали свои здоровье и жизни от действий неуравновешенного отца-изверга, который помимо истязаний и угроз позволял себе и сексуальные домогательства.

После длительного следствия собранные материалы в 2019 году направили в Генпрокуратуру, однако тогдашний замглавы ведомства Виктор Гринь вернул их, усмотрев множество нарушений. Среди прочего он обращал внимание на то, что обвиняемые действовали в условиях необходимой обороны, что по закону освобождает их от уголовного преследования. Впрочем, в СКР дело прекращать не стали, а спустя некоторое время прокуратура все же утвердила обвинение.

Дело старших сестер, просивших о разбирательстве с участием присяжных, направили в Мосгорсуд, а младшей Марии в связи с ее невменяемостью — в Бутырский райсуд столицы для решения вопроса о возможном применении в отношении нее принудительных мер медицинского характера. Впрочем, как сообщал “Ъ”, оба процесса закончились, едва успев начаться. Причиной стали упоминания в уголовном деле о преступных действиях Михаила Хачатуряна в отношении дочерей. Оценку им следователи СКР дали формально, отказав в возбуждении дела в связи со смертью Хачатуряна-старшего.

Но сестра Михаила Хачатуряна и ряд других родственников, убежденные в невиновности погибшего и корыстном мотиве расправы с ним со стороны дочерей, решили обжаловать отказ в возбуждении дела.

В итоге появилось «посмертное» расследование в отношении Михаила Хачатуряна по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии (ст. 132, 111 и 242 УК РФ). После выполнений указаний прокуратуры об ужесточении и уточнении квалификаций содеянного материалы расследования также отправили в Бутырский суд, где дело рассматривается за закрытыми дверями.

Заседания по делу проходят регулярно, объем материалов составляет порядка 40 томов, но только со стороны гособвинения заявлено около 30 свидетелей, которых адвокаты намерены допрашивать максимально подробно. А потому некоторые участники процесса говорят, что решение может быть оглашено не ранее чем через несколько месяцев.

«Нам известно о направлении материалов основного дела сестер Хачатурян на дополнительное расследование»,— сообщил “Ъ” адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, с одной стороны, сами девушки, уже пять лет находящиеся под следствием, конечно, хотят, «чтобы этот кошмар наконец закончился». Но с другой, как отметил еще один защитник девушек Алексей Паршин, он и его коллеги заинтересованы в том, чтобы были детально установлены все обстоятельства «и сомнений в их оправдании не было ни у суда, ни в обществе». Пока же, по словам господ Пакулина и Паршина, в суде исследованы только письменные доказательства, оглашенные гособвинителем, а в следующее заседание будут вызваны первые свидетели.

Сергей Сергеев