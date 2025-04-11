Путин провел совещание по вопросам развития ВМФ

Президент Владимир Путин провел совещание по развитию Военно-морского флота России. Мероприятие прошло в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где находится главнокомандование ВМФ.

Господин Путин назвал стратегические ядерные силы гарантией безопасности России. Он добавил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. В его развитие в ближайшие 10 лет планируется вложить 8,4 трлн руб. Необходимо сформировать новый облик Военно-морского флота в связи с меняющейся обстановкой в мире, подчеркнул Владимир Путин. Он указал на появление новых вызовов и угроз, в том числе в морской сфере.

«И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля). За последние пять лет построено 49 кораблей ВМФ России, отметил президент.

Как сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, во время совещания спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в здании Адмиралтейства не было. Сегодня, 11 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал переговоры Владимира Путина с господином Уиткоффом, ранее прибывшим в Россию.

В феврале председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что предприятия отечественной оборонной отрасли продолжают активно строить новые корабли различных классов в интересах ВМФ.

Подробнее о развитии ВМФ — в материале «Ъ» «Морякам и летчикам вернули суверенность».