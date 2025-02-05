Морякам и летчикам вернули суверенность

Президент Владимир Путин обновил структуру военных округов и уточнил их сферу ответственности по вопросам мобилизационной готовности и боевой подготовки. Согласно новой редакции соответствующего положения, утвержденного указом от 5 февраля, отныне воздушный и морской компоненты российских вооруженных сил юридически выведены из подчинения военных округов и теперь будут управляться напрямую командующими Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ). Фактически это было сделано еще весной 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Размещенный 5 февраля на портале правовой информации указ президента №63 вносит изменения в положение о военном округе Вооруженных сил РФ, утвержденное указом №177 от 19 апреля 2017 года. В свою очередь, положение в редакции 2017 года заменило предыдущий аналогичный документ, изданный еще в июле 1998-го.

Самые важные правки коснулись вывода объединений российского ВМФ (Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный флоты и Каспийская флотилия) и ВКС (некоторые части Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны) из прямого подчинения командующих округами. Ранее в положении было указано, что в задачи военного округа входит «защита государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде», но сейчас этот подпункт признан утратившим силу.

Стоит напомнить, что Северный флот в последние годы имел особый статус. В 2014 году он был выведен из состава Западного военного округа и стал отдельным округом де-факто, а с 1 января 2021 года приобрел этот статус и де-юре: президент включил его в перечень российских военно-административных единиц наравне с четырьмя остальными военными округами (см. справку). В феврале 2024 года флот вошел в состав воссозданного Ленинградского округа с соответствующим переподчинением.

Теперь же ранее закрепленная за североморцами территория (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ) останется за Ленинградским округом, а Северный флот возвращается в распоряжение главкома ВМФ.

В новой редакции положения появились и другие новации.

Так, во все пункты документа, где перечисляются подведомственные командующему военным округом силы и структуры, включены военная полиция и комиссариаты.

Поправками также определено, что теперь округ отвечает за «организацию и проведение мероприятий по противодействию техническим средствам разведки иностранных государств».

При этом на локальном уровне эта задача уже юридически закреплена за военнослужащими службы защиты государственной тайны, которые прикреплены к каждой войсковой части и каждому военному режимному объекту.

“Ъ” направил запрос в Минобороны, но оперативно подготовить ответ в военном ведомстве не смогли.

Фактически флоты были выведены из состава военных округов весной 2023 года. Тогда близкий к ВМФ источник пояснил ТАСС, что предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.

Дмитрий Сотак