Николай Патрушев рассказал о планах пополнения ВМФ России новыми кораблями

Предприятия отечественной оборонной отрасли продолжают активно строить новые корабли различных классов в интересах российского военно-морского флота (ВМФ). Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, несмотря на связанные с западными санкциями экономические проблемы и разорванные технологические цепочки, российские верфи помимо корветов, многоцелевых фрегатов и атомных подводных крейсеров успешно строят малые корабли противоминной обороны, патрульные корабли ледового класса, ракетные катера, тральщики и танкеры.

Говоря о планах дальнейшего насыщения ВМФ новыми кораблями, председатель Морской коллегии подчеркнул, что в этом вопросе «неприемлемы как гигантомания флота, так и его забвение». Точное число кораблей, постройка которых заложена в планы развития российского флота, господин Патрушев не назвал, упомянув лишь уже известную информацию о четырех строящихся и десяти запланированных фрегатах проекта 22350, двух готовящихся к постройке подводных лодках 955А «Борей-А» и девяти корветах проекта 20380.

Помощник президента также добавил, что ВМФ активно совершенствует систему управления, в связи с чем указом №63 президента Владимира Путина от 5 февраля все российские флоты были выведены из подчинения командующим войсками военных округов и возвращены под прямое управление главкома ВМФ. Напомним, что фактически флоты были выведены из состава военных округов еще весной 2023 года. Тогда близкий к ВМФ источник пояснял ТАСС, что предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.

Дмитрий Сотак