Цена на яйца в США побила новый рекорд, превысив $6 за дюжину

Цена на яйца в США в марте выросла на 5,9% в сравнении с предыдущим месяцем и достигла нового рекорда — $6,27 за дюжину крупных яиц. Тем самым за год их цена выросла примерно на 75%. Нынешние рекордные цены важны еще и потому, что через неделю, 20 апреля, американцы будут праздновать Пасху, на которую традиционно красят яйца. По мнению Райана Хойновски, аналитика по рынку яиц компании Expana, в этом году потребители будут реже красить настоящие яйца и чаще покупать вместо них пластиковые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цены на яйца сильно растут с начала года из-за вспышки птичьего гриппа. В последние месяцы сообщалось о попытках незаконного ввоза яиц из Мексики, о поисках компаниями возможностей экспорта яиц из других стран, а также о том, что американцы все чаще покупают или арендуют кур. При этом темпы роста цен в марте несколько замедлились в сравнении с январем и февралем. Однако эксперты отмечают, что новые импортные пошлины в дальнейшем могут также способствовать повышению цен на яйца.

Яна Рождественская