На границе США и Мексики резко возрос незаконный яйцетрафик

Резкий рост цен на яйца в США спровоцировал появление неожиданного вида незаконной деятельности — провоза через границу яиц из Мексики. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), из-за разницы в ценах на куриные яйца в США, Мексике и Канаде люди стали все чаще пытаться провезти их через границу. Однако такой вид импорта запрещен, так как яйца ввозятся в обход официальных проверок и могут быть заражены. А в самих США и так фиксируется вспышка птичьего гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joel Angel Juarez / Reuters Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

По данным Таможенно-пограничной службы США, в нынешнем финансовом году количество перехваченных посылок с яйцами выросло на 36% по сравнению с предыдущим годом. На некоторых участках границы с Техасом количество случаев выявления контрабанды яиц выросло на 54%. А в Сан-Диего их количество выросло более чем в два раза.

В феврале средняя цена за десяток премиальных яиц в США достигла $5,90 — это рекорд. Год назад она составляла всего $3. При этом в некоторых магазинах цены достигали и $10 за десяток яиц, пишет WSJ.

Ранее сообщалось, что американцы стали все чаще покупать или арендовать живых кур. Поиском яиц для американцев занялись и посольства США по всему миру.

Кирилл Сарханянц