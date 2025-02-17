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Коммерсантъ FM
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Американцы все чаще покупают или арендуют кур из-за роста цен на яйца

Многие американцы покупают или арендуют кур в условиях резкого повышения цен на яйца. По подсчетам Американской ассоциации товаров для домашних животных, количество кур, живущих в домах американцев (а не на фермах или в специальных птицеводческих хозяйствах), с 2018 года выросло почти вдвое — с 5,8 млн до 11 млн. В США также распространяются сервисы по аренде кур, такие как Rent The Chicken и Rent a Coop.

Хотя в целом темпы инфляции в США существенно замедлились в сравнении с рекордным за многие годы уровнем 2022 года, цены на яйца сильно выросли в последние несколько месяцев из-за вспышки птичьего гриппа. В январе цена на яйца увеличилась в сравнении с декабрем на 15%, а за год она выросла почти вдвое — с $2,52 до $4,95 за дюжину крупных яиц. Многие эксперты считают, что в ближайшее время цена на них продолжит расти. Некоторые ритейлеры ввели лимит на количество яиц, которые может приобрести один покупатель, ограничив его одной или двумя дюжинами в день.

В конце 2023 года Росстат сообщал о резком росте цен на куриные яйца — на 40% за год. Это объяснялось перебоями с ввозом инкубационных яиц и ужесточением правил оборота иностранных вакцин для кур.

Яна Рождественская

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