Почему так подорожали яйца

Эпизоотия H5N1 — птичьего гриппа — нанесла огромный ущерб птицеводческим фермам США, унеся жизни более 20 млн кур-несушек всего за квартал. Это самый сильный удар по поставкам яиц в торговлю за последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luc Gnago / File Photo / Reuters Фото: Luc Gnago / File Photo / Reuters

По данным американского Минсельхоза, дело не только в гибели кур непосредственно от вируса. Фермеры по распоряжению санитарных властей были вынуждены массово забивать птицу, чтобы не допустить еще большего распространения заразы. Все это и способствовало рекордно высоким ценам на яйца всех типов и от всех категорий несушек — и с птицефабрик промышленного разведения, и с хозяйств, где практикуется свободное содержание птицы, и с сертифицированных органических предприятий.

Федеральное правительство с начала вспышки потратило четверть миллиарда долларов на компенсацию фермерам за кур, потерянных из-за птичьего гриппа. Эти деньги потрачены не зря: фермеры, рассчитывая на выплаты, были готовы сообщать об инфекции и действовать в соответствии с протоколом борьбы с птичьим гриппом.

Почему же сейчас высок уровень заболеваемости птичьим гриппом? Дело прежде всего в миграции дикой птицы с севера на юг — они разносят вирус по всей территории США. А более прохладная погода на пути перелета способствует более быстрому распространению вируса.

Есть и еще одна важная причина быстрого распространения вируса: он перекинулся на молочный скот. Сотни коров заболели, и хотя для них H5N1, в отличие от кур, не смертелен, но молоко они давали, зараженное вирусом. Он также выживал на влажной или загрязненной одежде фермеров, на оборудовании и сельскохозяйственной технике — и перескакивал на птицефермы.

Калифорния пострадала особенно сильно. Это побудило штат объявить чрезвычайное положение в связи с птичьим гриппом.

Массовая болезнь птицы, к счастью, не привела к эпидемии среди людей: Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили только о 66 случаях птичьего гриппа у американцев. В большинстве случаев заболевание протекало в легкой форме и фиксировалось у работников ферм, которые находились в тесном контакте с инфицированными животными. Правда, в начале года в Луизиане один из больных людей умер от птичьего гриппа, причем это был вариант вируса D1.1, который в большей степени распространен среди диких птиц.

Исследователи полагают, что штамм, ответственный за заражение людей, мутировал и стал менее опасным — в сравнении с теми, что в природе.

Министерство сельского хозяйства США объявило о планах по созданию запасов новой вакцины для домашней птицы, нацеленной как раз на вариант D1.1. Но широкомасштабная вакцинация маловероятна — из опасений, что она может скрыть симптомы, что нарушит экспорт птицы.

Вирус распространился не только на людей, но и на домашних животных через зараженные продукты. В двух отдельных случаях сырой корм, приготовленный из инфицированных животных, был связан со смертью котов в Калифорнии и Орегоне.

«Все недавние обнаружения H5N1 (птичьего гриппа) у котов имели следующие общие черты: инфицированные коты ели диких птиц, непастеризованное молоко, сырую птицу или сырой корм для домашних животных из птицы»,— сообщил представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Ольга Грибова, использованы материалы отчета