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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп подыграл «быкам»

Мировые фондовые рынки ненадолго вышли «в плюс»

На торгах 10 апреля европейские и азиатские фондовые площадки активно отыгрывали падение предыдущих дней. В начале торгов индекс Московской биржи превышал уровень 2800 пунктов, прибавив 5,7%. Ведущие европейские индексы к середине дня выросли на 4,3–5,3%. Временное смягчение позиции американской администрации по пошлинам в отношении многих стран позволило инвесторам снизить свои потери. Впрочем, ситуация остается нестабильной, эксперты ждут сохранения турбулентности на торгах акциями. Тем более что напряженность в отношениях Китая и США остается по-прежнему высокой.

Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже

Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже

Фото: Martin Meissner / AP

Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже

Фото: Martin Meissner / AP

Ведущие азиатские фондовые индексы по итогам торгов 10 апреля показали уверенный рост. По данным агентства Bloomberg, японский Nikkei 225 прибавил 9,13%, тайваньский TAIEX Index взлетел на 9,25%, корейский KOSPI вырос на 6,6%. Более скромные результаты (рост на 1–2%) показали Hang Seng и Shanghai Composite, однако они и пострадали меньше в предыдущие дни.

С оптимизмом торговали инвесторы и на европейских площадках. К 15:00 британский FTSE показывал рост на 4,3%, французский CAC 40 — на 5,1%, германский DAX — на 5,3%. Индекс Московской биржи IMOEX взлетел в начале дня на 5,7%, до отметки 2801,19 пункта.

Так инвесторы отреагировали на новые инициативы президента США Дональда Трампа, о которых он объявил накануне, уже после закрытия торгов в Европе.

В частности, Трамп снизил на 90 дней ставки на импорт до 10% для тех стран, которым тарифы были увеличены выше этого уровня, чтобы позволить провести торговые переговоры. Причем американские индексы показали рост по итогам 9 апреля еще более значительный: Dow Jones вырос на 7,9%, S&P 500 — на 9,5%, NASDAQ Composite — на 12,2%.

Как поясняет руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, «столь мощный отскок на мировых рынках в том числе обеспечен массовым закрытием коротких позиций — шорт-сквизом». Кроме того, по его словам, «сработал эффект общей сильной перепроданности, который имел место на рынках». Вместе с тем партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечает, что в настоящее время «российский рынок перепродан и отскок может быть мощным при появлении любого позитивного сигнала». Он отмечает, что в четверг проходят переговоры между РФ и США, по результатам которых возможны позитивные изменения.

Тенденция к росту вряд ли окажется устойчивой, отмечают участники рынка.

Как говорит Василий Карпунин, «негативное влияние торговых пошлин в любом случае не исчезло, тариф 10% для всех стран сохраняется, а с таким значимым игроком, как Китай, компромисса вообще нет». Американские пошлины для крупнейшего торгового партнера, Китая, были повышены до 125%. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов также отмечает сложности в прогнозировании движения рынка в настоящее время, в том числе потому, что «текущая администрация США может вводить и отменять пошлины по несколько раз на дню». Он отмечает, что на фоне роста волатильности наблюдается «фиксация во многих бумагах после вчерашнего вечернего ралли».

Дональд Трамп отступил в торговой войне со всеми, кроме Китая

Как отмечают аналитики «Го Инвест», для роста индекса IMOEX выше 2800–2900 пунктов «пока недостаточно драйверов и на подъем к более высоким значениям при текущем новостном фоне рассчитывать сложно». Помимо снижения цен на сырье «рост российского рынка ограничивает текущий цикл укрепления рубля, учитывая преобладающую долю экспортеров в индексе Московской биржи», отмечают в «Го Инвест».

Ксения Куликова

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