Дональд Трамп подыграл «быкам»

На торгах 10 апреля европейские и азиатские фондовые площадки активно отыгрывали падение предыдущих дней. В начале торгов индекс Московской биржи превышал уровень 2800 пунктов, прибавив 5,7%. Ведущие европейские индексы к середине дня выросли на 4,3–5,3%. Временное смягчение позиции американской администрации по пошлинам в отношении многих стран позволило инвесторам снизить свои потери. Впрочем, ситуация остается нестабильной, эксперты ждут сохранения турбулентности на торгах акциями. Тем более что напряженность в отношениях Китая и США остается по-прежнему высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже

Фото: Martin Meissner / AP Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже

Фото: Martin Meissner / AP

Ведущие азиатские фондовые индексы по итогам торгов 10 апреля показали уверенный рост. По данным агентства Bloomberg, японский Nikkei 225 прибавил 9,13%, тайваньский TAIEX Index взлетел на 9,25%, корейский KOSPI вырос на 6,6%. Более скромные результаты (рост на 1–2%) показали Hang Seng и Shanghai Composite, однако они и пострадали меньше в предыдущие дни.

С оптимизмом торговали инвесторы и на европейских площадках. К 15:00 британский FTSE показывал рост на 4,3%, французский CAC 40 — на 5,1%, германский DAX — на 5,3%. Индекс Московской биржи IMOEX взлетел в начале дня на 5,7%, до отметки 2801,19 пункта.

Так инвесторы отреагировали на новые инициативы президента США Дональда Трампа, о которых он объявил накануне, уже после закрытия торгов в Европе.

В частности, Трамп снизил на 90 дней ставки на импорт до 10% для тех стран, которым тарифы были увеличены выше этого уровня, чтобы позволить провести торговые переговоры. Причем американские индексы показали рост по итогам 9 апреля еще более значительный: Dow Jones вырос на 7,9%, S&P 500 — на 9,5%, NASDAQ Composite — на 12,2%.

Как поясняет руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, «столь мощный отскок на мировых рынках в том числе обеспечен массовым закрытием коротких позиций — шорт-сквизом». Кроме того, по его словам, «сработал эффект общей сильной перепроданности, который имел место на рынках». Вместе с тем партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечает, что в настоящее время «российский рынок перепродан и отскок может быть мощным при появлении любого позитивного сигнала». Он отмечает, что в четверг проходят переговоры между РФ и США, по результатам которых возможны позитивные изменения.

Тенденция к росту вряд ли окажется устойчивой, отмечают участники рынка.

Как говорит Василий Карпунин, «негативное влияние торговых пошлин в любом случае не исчезло, тариф 10% для всех стран сохраняется, а с таким значимым игроком, как Китай, компромисса вообще нет». Американские пошлины для крупнейшего торгового партнера, Китая, были повышены до 125%. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов также отмечает сложности в прогнозировании движения рынка в настоящее время, в том числе потому, что «текущая администрация США может вводить и отменять пошлины по несколько раз на дню». Он отмечает, что на фоне роста волатильности наблюдается «фиксация во многих бумагах после вчерашнего вечернего ралли».

Как отмечают аналитики «Го Инвест», для роста индекса IMOEX выше 2800–2900 пунктов «пока недостаточно драйверов и на подъем к более высоким значениям при текущем новостном фоне рассчитывать сложно». Помимо снижения цен на сырье «рост российского рынка ограничивает текущий цикл укрепления рубля, учитывая преобладающую долю экспортеров в индексе Московской биржи», отмечают в «Го Инвест».

Ксения Куликова