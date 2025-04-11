Более 190 тыс. пассажиров перевезла псковская «Ласточка» в первом квартале года

По итогам первого квартала текущего года скоростные поезда «Ласточка», следующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков / Печоры, перевезли в общей сложности 190,4 тыс. пассажиров — на 1,6% больше, чем за январь-март 2024 года. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В марте на маршруте было перевезено 66 тыс. пассажиров. Этот показатель превышает прошлогодний 0,6%, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года более 35,5 тыс. человек воспользовались ретропоездом «Рускеальский экспресс». В целом же пассажирские перевозки на магистралях ОЖД за январь-март 2025 года выросли на 5,5%.

Андрей Цедрик