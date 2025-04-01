Пассажирские перевозки на ОЖД выросли на 5,5% в первом квартале 2025 года

Количество перевезенных пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) выросло на 5,5% в январе-марте 2025 года. Об это сообщили в Telegram-канале ОЖД.

За указанный период перевезено 43,5 млн пассажиров. Из них 38,9 млн (+5,9%) — в пригородном сообщении и 4,6 млн (+2,5%) — в дальнем следовании.

Отдельно в марте количество пассажиров выросло на 2,4% и составило 15,2 млн, из которых в пригородных поездах — 13,7 млн (+2,4%), а в поездах дальнего следования — 1,6 млн (+3,1%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородными поездами СЗППК в феврале воспользовались около 7 млн пассажиров.

Артемий Чулков