Более 35,5 тыс. пассажиров перевез «Рускеальский экспресс» в первом квартале года

По итогам первого квартала текущего года ретропоезд «Рускеальский экспресс» перевез по маршруту Сортавала — Рускеала более 35,5 тыс. пассажиров. Такие цифры за период января-марта назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В марте «Рускеальский экспресс» перевез 7,4 тыс. пассажиров, уточнили в ОЖД.

Официальное наименование «Рускеальский экспресс» получил по пункту назначения — горному парку «Рускеала». Поезд состыкован по расписанию со скоростным электропоездом «Ласточка» Санкт-Петербург — Сортавала. Состав ретропоезда состоит из пяти вагонов — четырех с местами для сидения и вагона-ресторана. Вместимость соответствует количеству пассажирских мест в классической «Ласточке».

Напомним, что фирменный ретропоезд № 921/922, № 923/924, №925/926 и №938-940/939 является единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Он курсирует с 1 июня 2019 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года «Рускеальский экспресс» перевез более 28,5 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик