Следком завел дело после избиения и надругательств над подростком в Ижевске

Уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), возбужденному после избиения и надругательств над подростком в Ижевске, находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел, сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртии изданию Udm-info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости» Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

«Фигуранты находятся под стражей, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших его совершению»,— указано в сообщении.

11 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании трех подростков в Ижевске по признакам насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Издание со ссылкой на «близких» пострадавшего пишет, что «3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой». Указывается, что над ним надругались с помощью швабры, били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего.

В министерстве здравоохранения Удмуртии добавили изданию «Сусанин», что пострадавшему подростку оказана медицинскую помощь, с его родителями работают психологи.