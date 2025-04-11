Минздрав УР: пострадавшему от избиений и надругательств подростку оказана помощь

Пострадавшему от избиений и надругательства шваброй подростку в Ижевске оказали медицинскую помощь, с родителями несовершеннолетнего работают психологи, сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии изданию «Сусанин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости» Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

11 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании трех подростков в Ижевске за насильственнные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Издание со ссылкой на «близких» пострадавшего пишет, что «3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой». Указывается, что над ним надругались с помощью швабры, били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего.