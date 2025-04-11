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Коммерсантъ FM
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NYP: на борту упавшего в Гудзон вертолета был глава испанского филиала Siemens

При падение вертолета в реку Гудзон близ Манхэттена погиб глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Издание опубликовала фото семьи, сделанные рядом с вертолетом и внутри него незадолго до взлета.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

ЧП случилось вчера, 10 апреля. Официально было известно, что в вертолете помимо пилота находилась семья из Испании — двое взрослых и трое детей. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель всех шести человек, но личности погибших не раскрывали. Что послужило причиной инцидента, неизвестно. Президент США Дональда Трамп пообещал оперативно обнародовать информацию об обстоятельствах крушения.

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