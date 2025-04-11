Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс провел пресс-конференцию после падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Манхэттена. Он подтвердил, что на борту находились шесть человек, все они погибли.

«На данный момент все шесть человек извлечены из воды. И, к сожалению, все шестеро были объявлены погибшими»,— рассказал господин Адамс (цитата по AFP).

ЧП случилось 10 апреля. Помимо пилота в вертолете были двое взрослых и трое детей. По данным ABC, все они — туристы из Испании. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. В соцсетях распространились кадры с места ЧП, на которых видно, что вертолет полностью ушел под воду.