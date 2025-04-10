В реку Гудзон недалеко от Манхэттена упал вертолет

Вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от набережной Манхэттена, передает AP. По данным источника агентства, в результате погибли шесть человек. В соцсетях распространяется видео с места ЧП, на котором заметно, что вертолет почти полностью затоплен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

ABC пишет, что на борту были пилот, двое взрослых и трое детей, все они — туристы из Испании. Пожарная служба заявила, что на место направлено подразделение спасателей. На снятых очевидцами кадрах также заметно несколько спасательных лодок, кружащих вокруг тонущего вертолета. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.

AP уточняет, что небо над Манхэттеном обычно заполнено как самолетами, так и вертолетами, в том числе выполняющими коммерческие и туристические рейсы. На Манхэттене есть несколько вертолетных площадок, которыми пользуются главы крупных компаний.