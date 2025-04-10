Пентагон предупредил об ужасных последствиях в случае конфликта США и Китая

Власти США не хотят допустить конфликта с Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, последствиях такого конфликта будут «ужасными».

Комментируя обострение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, министр выразил надежду, что происходящее не перерастет в конфликт. «Мы не ищем конфликта с коммунистическим Китаем. Такой исход был бы ужасным»,— сказал он в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

Вчера, 9 апреля, Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины, взимаемые с Китая, до 125%. В Белом доме после этого пояснили, пошлины США на китайский импорт на самом деле в настоящее время составляют 145%. Это связано с тем, что последний указ президента США повышал пошлины для Пекина с 84% до 125%, но до этого он ввел 20-процентную пошлину из-за фентанила. На фоне новых пошлин продолжает падать фондовый рынок США.

Еще до повышения тарифов до 145% Китай подал иск во Всемирную торговую организацию и внес в черный список 18 американских фирм, в основном производящих беспилотники и комплектующие для них.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай перешел в неотступление».