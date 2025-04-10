Фондовый рынок США снова падает из-за тарифов для Китая

Американский фондовый рынок вновь переживает серьезное падение. Так инвесторы отреагировали на разъяснения Белого дома про уровень импортных пошлин на китайские товары.

Накануне, 9 апреля, Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины, взимаемые с Китая, до 125%. Однако, как сообщил представитель Белого дома телеканалу CNBC, пошлины США на китайский импорт на самом деле в настоящее время составляют 145%. Собеседник объяснил, что последний указ президента США Дональда Трампа повышал пошлины для Пекина с 84% до 125%. Но еще ранее президент ввел 20-процентную пошлину из-за фентанила.

В итоге к 19:30 мск индекс Dow Jones Industrial Average просел на 4,35%, технологический Nasdaq опустился на 5,94%, а S&P 500 — на 4,94%.

Накануне американские индексы показали значительный рост в связи с приостановкой действия повышенных пошлин в отношении 75 стран. Так, Dow Jones вырос на 7,9%, S&P 500 — на 9,5%, NASDAQ Composite — на 12,2%.

Кирилл Сарханянц