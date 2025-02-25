Масло полилось к границам

Аналитики Центра ценовых индексов повысили на 8–9% ожидания по производству и экспорту из России подсолнечного масла. Это связано с высоким спросом и ростом цен на продукцию за рубежом. Аграриев увеличение закупок переработчиками стимулирует отводить больше посевных площадей под масличные культуры: подсолнечник стал для них значительно более рентабельной культурой, чем зерно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Объем производства подсолнечного масла в России в текущем сельскохозяйственном сезоне (период с сентября 2024 года по август 2025 года) составит 7,4 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Относительно ожиданий ноября этот показатель вырос на 8,8%. Прогноз по экспорту был повышен пропорционально: в текущем сезоне — на 8,9%, до 4,9 млн тонн, в следующем — на 6,3%, до 5,1 млн тонн.

Объем внутреннего потребления подсолнечного масла остается стабильным, около 2,4 млн тонн в год, говорит директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. Из-за этого, по его словам, рост производства практически всегда подразумевает увеличение экспортных отгрузок. Эксперт обращает внимание на то, что интерес к растительным жирам на мировом рынке растет и подсолнечное масло конкурирует с рапсовым, соевым и пальмовым. «Спрос подталкивает производителей наращивать объемы переработки»,— говорит он. Господин Мельников указывает, что его компания сейчас увеличивает мощности на трех площадках.

Наращивать производство масла переработчикам удается за счет роста урожая подсолнечника. В ЦЦИ указывают, что в этом сезоне будет собрано 16,6 млн тонн семечки. Это на 7,1% выше ноябрьских ожиданий. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что совокупный урожай подсолнечника в 2024 году действительно оказался немного лучше первоначальных ожиданий. Экспорт семечки практически не ведется, весь объем перерабатывается внутри страны, замечает он.

Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова говорит, что валовая рентабельность производства семечки сейчас в среднем на 10 процентных пунктов выше, чем у зерновых. Ее стоимость на внутреннем рынке, согласно «Совэкону», за последний год увеличилась на 66,4%, до 39,1 тыс. руб. за тонну, на внутреннем рынке. Экспортный индекс подсолнечного масла, согласно ЦЦИ, в начале февраля достиг $1,1 тыс. за тонну, прибавив 47,7% год к году. Андрей Сизов обращает внимание на то, что конкуренция среди переработчиков подсолнечника сейчас выше, чем среди экспортеров зерна, а давление вывозных пошлин здесь меньше.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская называет подсолнечник высокорентабельной культурой, «стоимость масличных в этом году небывало высокая». Урожайность, по ее словам, в этом сезоне была выше, чем в прошлом, на 6,3%, составив 33,7 ц/га. Рост маржинальности способствует увеличению посевных площадей. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности компании «Рексофт» Анастасия Вяликова со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка указывает, что масличные культуры в этом году займут 19,7 млн га. Год к году показатель вырастет на 4%. Господин Сизов также прогнозирует увеличение площадей под масличными, указывая при этом, что речь может идти не только о подсолнечнике, но и о сое.

Но не все крупные производители сейчас планируют расширение занятых подсолнечником земель. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко напоминает, что севооборот культуры регулируется законодательством на уровне регионов страны. Гендиректор холдинга-экспортера «Доставка морем» Наталья Тугалева предполагает, что с учетом роста числа инвестиционных проектов на рынке может сохраниться дефицит предложения подсолнечника. Госпожа Вяликова не исключает, что число инвестиционных проектов по переработке семечки продолжит увеличиваться из-за сохранения роста цен на растительные жиры на мировых рынках.

Александра Мерцалова