Аренде корректируют расценки

Минимальная цена аренды жилья в Москве снизилась впервые с июля 2023-го. Самую дешевую квартиру сейчас можно снять в столичном районе Печатники за 25 тыс. руб. в месяц, ее площадь — всего 16 кв. м. Объект в пяти минутах ходьбы от станции МЦД, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». На втором месте рейтинга оказалась квартира за 32 тыс. руб. в Орехово-Борисово Южном, но ее размер вдвое больше — 33 кв. м. По данным сервиса «Яндекс Аренда», за первый квартал этого года медианная ставка аренды в городах-миллионниках упала на 7,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тенденция наблюдается с осени прошлого года, но правильнее говорить не о снижении, а о коррекции, считает вице-президент гильдии риэлторов Москвы и основатель агентства недвижимости «Старыгин и партнеры» Даниил Старыгин: «Самое колоссальное повышение за последние три года произошло, начиная с июля 2024 года, когда поднималась ставка ЦБ. Многие положили деньги на вклады и начали арендовать квартиры. Был создан большой ажиотаж. Спрос превышал предложение, это было заметно. В сегментах "комфорт+" и "эконом" индексация арендной ставки определялась "пальцем в небо". На сегодняшний день мы видим коррекцию 15%.

На некоторые не самые ликвидные лоты индексацию произвели не в разумном объеме, просто решив: "А вдруг? " Многим сдать такие объекты не удалось по сей день. Посчитав, сколько денег потеряли, начали снижать цены, потому что увидели коррекцию в среднем числовом значении порядка 6-8%, и это максимум. Что касается бизнес- и премиум-класса, там повышение происходит до сих пор, и коррекции не наблюдается. По комфорт-классу от центра к МКАД прибавляется процент коррекции».

Согласно данным компании «Метриум», в первом квартале года на рынок не вывели ни одного нового проекта массового сегмента, а в уже строящихся жилых комплексах стартовали продажи всего в пяти корпусах. Это рекордно низкий показатель за всю историю современного рынка недвижимости. Со временем это может подстегнуть новый рост арендных ставок, но пока действует еще и сезонный фактор, объясняет руководитель аналитического проекта Data Flat Александр Пыпин:

«Арендные ставки на рынке жилья либо стагнируют, либо слегка снижаются. И это традиционное поведение рынка аренды в первой половине года. Многие арендаторы переселяются с начала нового делового сезона, поэтому первая половина более умеренная. Что касается отдельных случаев, когда фиксируются крайне низкие ставки, как правило, они связаны с тем, что у владельца жилья просто нет ни сил, ни времени, ни денег, чтобы хотя бы минимально привести жилое пространство в адекватное состояние.

Стоит даже говорить не об удаленности от центра города, потому что в Новой Москве, например, аренда жилья сейчас даже дороже, чем в каких-то старых районах Москвы. На цену влияет новый жилой фонд и окружение, когда вокруг живут люди, которые купили квартиры за свой счет. В старых районах большая доля пенсионеров, квартир без консьержей. В Москве есть такие рынки, как Печатники, Курьяново, Бирюлево. Там действительно можно снять однокомнатные квартиры за 30 тыс. руб. в месяц для тех, кто готов жить в старом жилом фонде и далеко от метро».

Медианная ставка аренды в Москве на сегодня составляет 82 тыс. руб. В Санкт-Петербурге она снизилась на 12%, до 40 тыс. руб. Активнее всего средняя цена падала в Волгограде: более чем на 18%, до 25 тыс. руб. Единственным миллионником, где ставка немного выросла, стал Красноярск, цены там выросли почти на 2%, до 26 тыс. руб. в месяц за однушку.

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Станислав Крючков