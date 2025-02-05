Собственники перешли в аренду

Аренда квартиры в Москве стала дешевле. Цены снизились на 7-14% в зависимости от площади, подсчитали в сервисе «ЦИАН.Аналитика». Так, однокомнатные квартиры и студии сейчас можно снять за 68 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатную в среднем за 110 тыс. Коррекция началась с сентября, в самый разгар сезона для этого сегмента рынка. Аналитики называют такую динамику нетипичной и связывают ее с переизбытком предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После повышения ипотечных ставок многие владельцы отказались от планов по продаже и вывели свои квартиры на рынок аренды, пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов:

«На рынке увеличился объем предложения, потому что прошлой осенью многие из собственников квартир на вторичном рынке столкнулись со сложностями при продаже своих объектов. Ипотеки сейчас практически нет на вторичке, объектов при этом продается много, и все это привело к тому, что некоторые объекты стали продаваться медленно. При этом сформировался информационный фон, связанный с тем, что ставки аренды растут, они достигли рекордно высоких показателей. И часть тех, кому не нужно было срочно продать квартиру, решила заработать на рынке долгосрочной аренды, они вывели свои объекты в экспозицию. В итоге объем предложения вырос практически в два раза, и, соответственно, арендаторы могут выбирать из большего числа объектов. Это сразу же сказалось на спросе и в итоге привело к определенной коррекции ставок в сторону снижения».

Еще одна из причин снижения арендных ставок — перегрев рынка в течение прошлого года. К ноябрю съемная однушка обходилась уже в 73% от средней зарплаты жителя Москвы, писал РБК. Основная доля столичных арендаторов — это офисные работники, и их доходы перестали поспевать за аппетитами владельцев квартир. Собственники откровенно манипулировали рынком, но теперь идет постепенный возврат к адекватным ценам, говорит вице-президент Гильдии риэлтеров Москвы Даниил Старыгин:

«Ценник был действительно не совсем оправданно завышен. Понятно, что рост цен был обусловлен тем, что ипотечная ставка и ставка ЦБ начали расти именно в самый жаркий сезон аренды. Но собственники, которые увидели небольшое повышение цен, начали повышать их еще выше-выше-выше, и, скажем так, началась массовая игра, мол, если я выставлю еще дороже, а снимут ли у меня. И в 70% случаев действительно снимали, поскольку, опять же, был высокий сезон для аренды жилья. Однокомнатные квартиры массового сегмента уходили за 65-70 тыс. руб. в месяц при том, что в 2023-м за такую сумму можно было снять двухкомнатные, в 2022-м — трехкомнатные.

Но всего лишь за один год однокомнатная сравнялась по стоимости аренды, грубо говоря, с трехкомнатной 2022 года. Очевидно, что это не совсем натуральный рост цен».

За прошлый год самыми стабильными оказались ставки в престижных районах Москвы — Дорогомиловском и Кутузовском. Там стоимость аренды поднялась в среднем на 4%. А самый большой рост показали Очаково-Матвеевское и Метрогородок, которые раньше отличались довольно умеренным ценами. Теперь они подорожали на 60%. По прогнозам сервиса ЦИАН, в течение года ставки вырастут еще примерно на 15% в среднем по городу.

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Светлана Белова