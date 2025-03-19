Аренда обернулась погромом

Погром коттеджа в Мытищах обойдется арендаторам в 585 тыс. руб., часть этой суммы молодые люди уже выплатили. В ночь на 15 марта в подмосковных Мытищах группа 20-летних друзей разнесла особняк во время вечеринки. Они справляли нужду в раковину на кухне, ездили на машине по газону и испачкали весь дом кровью. За съем объекта компания отдала около 200 тыс. руб. По словам арендодателя, в настоящее время делом занимается прокуратура. Сам коттедж уже восстановили и теперь его вновь можно забронировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Видео участников вечеринки Фото: Видео участников вечеринки

Судебные разбирательства в таких случаях обычно занимают около полугода, отметила старший партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Ольга Саутина: «Вопросы, связанные с возможным причинением ущерба, нужно фиксировать в договоре найма. Прежде всего следует обозначить состояние дома, любого имущества на момент передачи и, конечно же, все несоответствия на момент возврата. Что касается финансового возмещения, то может быть несколько способов.

Часто практикуется получение арендодателем, собственником какого-то обеспечительного платежа. Если этого нет, то в договоре могут быть предусмотрены штрафы за ненадлежащее выполнение обязанностей и возмещение убытков.

В ситуации если обеспечительный платеж был внесен, то эту сумму можно было бы сразу удержать. Если бы этих средств было достаточно для того, чтобы покрыть ущерб, то собственник мог бы и не обращаться в суд. Когда этого нет, а арендаторы от всего отказываются, не согласны возмещать урон в добровольном порядке, то здесь только суд. С момента обращения с иском до момента вступления в законную силу судебного решения может пройти где-то пять-шесть месяцев».

В холле и залах дома установлены камеры, благодаря им представители владельца и увидели, что арендаторы устроили дебош. Молодежь сломала стулья, столы, телевизор и сигнализацию, разбила люстру и снесла на машине несколько уличных фонарей. По словам помощника хозяина дома, каждый из них стоит около 50 тыс. руб. Подобные случаи достаточно редки, так как риэлторы тщательно проверяют арендаторов, прежде чем заключить с ними договор, рассказала директор агентства недвижимости «Спутник» Оксана Большухина: «Очень важно дом правильно сдать. Нужно проверить, кто именно арендует объект, чтобы было ответственное лицо. Следует составить договор аренды, в котором в идеале есть еще депозитная сумма. В данном же случае можно только вызывать полицию. Если происходит такое ЧП, то это всегда нужно фиксировать, показывать документы, чтобы у правоохранителей была возможность разобраться с этим. Есть возможность досудебного решения вопроса, есть суды. Если это какая-то случайная история, то часто она и решается мирно.

Там сложность в том, как посчитать ущерб. Фотографии в объявлении об аренде, как правило, признаются первоначальным видом этого дома.

Дальше уже вызывается комиссия, представители которой решают, что сломано, за сколько можно восстановить порядок, плюс время, сколько стоит аренда для того, чтобы восстановить этот порядок, в частности, купить мебель, заново застелить газон».

Аналогичная ситуация произошла в Пушкине Ленинградской области в прошлом году. Там компания отдыхающих разгромила арендованный коттедж — ущерб составил 1,5 млн руб.

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Далила Цельбель