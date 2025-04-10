Курский мэр дождется главного

Депутаты городского собрания Курска 10 апреля приняли отставку мэра Игоря Куцака и назначили и. о. градоначальника его заместителя Сергея Котлярова, который курирует внутреннюю политику и социальный блок. По данным источников “Ъ”, Курск может получить постоянного мэра уже после запланированных на сентябрь выборов губернатора, в которых примет участие врио главы региона Александр Хинштейн. В таком случае, в соответствии с новым федеральным законом, господин Хинштейн будет сам предлагать депутатам кандидатов в градоначальники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Курса Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший мэр Курса Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прощаясь с коллегами, Игорь Куцак заявил, что ему есть чем заниматься. «Надо выдохнуть, выспаться, заняться семейными вопросами. У меня четверо детей, это время они, по сути, были без второго родителя»,— объяснил бывший мэр.

Господин Куцак занимал пост с 2022 года и успел поработать при трех областных руководителях — Романе Старовойте (сейчас — министр транспорта РФ), сменившем его Алексее Смирнове и назначенном в конце 2024 года врио губернатора Александре Хинштейне.

О досрочной отставке мэр заявил 7 апреля, объяснив ее семейными обстоятельствами, хотя источники “Ъ” говорили, что градоначальник не выдержал жесткой критики со стороны господина Хинштейна.

Назначенному и. о. мэра Сергею Котлярову 39 лет. После окончания курской сельхозакадемии он работал на молодежной бирже труда, в исполкоме местного отделения «Единой России» и в региональном комитете молодежной политики. В 2022 году пришел в мэрию Курска, где стал заместителем главы города, курирующим социальный блок и вопросы внутренней политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. градоначальника Курска Сергей Котляров

Фото: Соцсети Сергея Котлярова И. о. градоначальника Курска Сергей Котляров

Фото: Соцсети Сергея Котлярова

Примечательно, что сразу назначать конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Курска депутаты не стали. Согласно уставу города, сделать это они должны в течение полугода после отставки предыдущего градоначальника, то есть до начала октября. По информации источников “Ъ” в областной и городской власти, спешить депутаты не будут: Сергей Котляров отработает в статусе и. о. весь отведенный срок, а нового мэра горсобрание изберет уже после губернаторских выборов, которые пройдут 14 сентября.

В таком случае вместо конкурса будет применяться новая процедура, предусмотренная вступающим в силу в июне федеральным законом о местном самоуправлении, в рамках которой кандидатов в мэры региональной столицы депутатам предлагает губернатор (см. “Ъ” от 27 марта).

Пресс-секретарь Александра Хинштейна Ирина Поспелова не ответила на вопрос “Ъ” о вероятности такого сценария. Сам господин Хинштейн в Telegram-канале сдержанно поприветствовал назначение и. о. мэра, констатировав необходимость перемен: «Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович (Котляров.— “Ъ”) активно включится в эту работу».

Политолог Владимир Слатинов считает, что пауза до сентября поможет избежать снижения управляемости городом: «Это дает городским властям возможность улучшить ситуацию. Если же положительных изменений не будет, то после выборов губернатор сможет обосновать необходимость перезагрузки администрации». По мнению эксперта, текущие проблемы в сфере благоустройства и инфраструктуры Курска станут для Сергея Котлярова серьезным вызовом.

Сергей Толмачев, Воронеж