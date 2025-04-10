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Сергей Котляров стал исполняющим обязанности мэра Курска

Исполняющим обязанности главы Курска решением городского собрания депутатов назначен Сергей Котляров, ранее занимавший пост заместителя мэра по социальной и внутренней политике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Также он сообщил, что депутаты одобрили отставку Игоря Куцака, который объявил об уходе по семейным обстоятельствам 7 апреля.

Сергей Котляров в 2009 году закончил КГСХА им. Иванова по специальности технологии металлов и ремонта машин, является членом регионального политсовета партии Единой России. Ему 39 лет.

Подробнее об уходе Игоря Куцака с должности градоначальника читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова