«Аэрофлот» предупредил о мошенниках, предлагающих дешевые авиабилеты

Мошенники стали звонить и писать людям от лица представителей компании «Аэрофлот». Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и другие вещи. После беседы они предлагают своим собеседникам перейти по ссылке либо просят назвать код доступа из СМС, рассказали в «Аэрофлоте»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В компании просят не переходить по ссылкам и не называть мошенникам никаких кодов, а также не передавать никаких личных данных. «Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов. Во время маркетинговых исследований пассажирам не присылают ссылки и цифровые коды доступа»,— сообщает компания. «Аэрофлот» заявил, что письма от сотрудников компании поступают только с адресов с доменным именем @aeroflot.ru.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в стране приобрело недопустимые размеры. Он призвал правительство срочно предпринять необходимые шаги. В апреле Владимир Путин поручил вернуть деньги пострадавшим от кибермошенничества.

Подробнее о борьбе российских властей с мошенниками — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».