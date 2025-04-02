Путин поручил вернуть деньги пострадавшим от кибермошенничества

Президент Владимир Путин поручил принять закон о возмещении гражданам денег, которые удалось украсть кибермошенникам из-за непринятия мер банками и операторами связи. Такое поручение он дал по итогам совещания с правительством 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выполнение поручения закреплено за правительством и Центробанком. В законодательство будут внесены меры, которые обяжут банки и операторов связи возвращать средства, которые были списаны мошенниками. При этом организации будут обязаны это делать, только если сами не предпринимали мер противодействия мошенникам. Условия, размер и порядок возмещения определят власти. Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 1 июня.

Вчера Владимир Путин подписал закон, ужесточающий борьбу с телефонным и кибермошенничеством. Документ запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. Ограничения также коснутся некредитных финансовых организаций, крупных агрегаторов и сайтов с аудиторией от 500 тыс. пользователей в день.

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