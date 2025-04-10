Организаторы «Коляда-Plays» запустили краудфандинг для проведения фестиваля

Уральский драматург Николай Коляда запустил сбор средств на краудфандинговой платформе для организации 18-го Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», который оказался под угрозой срыва из-за отсутствия грантовой поддержки от правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Николай Коляда (в центре)

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ На фото Николай Коляда (в центре)

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

«Наш проект по сбору средств для 18-го Международного фестиваля современной драматургии “Коляда-Plays” запущен»,— сообщил драматург в социальных сетях.

Напомним, фестиваль хотели отменить после отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах.

После чего, Николай Коляда записал видеообращение к Светлане Учайкиной и заявил, что проведет фестиваль «Коляда-Plays», несмотря на отказ в выделении гранта.

Краудфандинг продлится до 21 июня. За первые два часа удалось собрать более 38 тыс. руб. из необходимых 1,5 млн руб.

Фестиваль планируется провести с 20 по 30 июня с участием 28 театров и почти 500 их работников. На сцене будут представлены спектакли по пьесам уральских драматургов и выпускников Екатеринбургского театрального института.

Полина Щуцкая