Евросоюз на 90 дней отложил тарифы на товары из США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз на 90 дней отложит контрмеры, введенные в отношении США. В случае провала переговоров контрмеры будут возвращены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы хотим дать переговорам шанс»,— написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети Х. При этом работа над дальнейшими контрмерами продолжается. Евросоюз рассматривает все варианты, уточнила глава ЕК.

Согласно заявлению ЕК, решение президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран является важным шагом на пути к стабилизации мировой экономики.

8 апреля пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл заявил, что Еврокомиссия планирует представить план реагирования на объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в начале следующей недели.