Евросоюз утвердил торговые тарифы против США

Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США. Они будут введены с 15 апреля, сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Размер пошлин и список товаров, которые под них попадают, не уточняется. Ранее Bloomberg писал, что тарифы составят до 25% и будут действовать в отношении американского импорта на €21 млрд.

Это ответные меры на 25-процентные пошлины США на импорт стали и алюминия из Евросоюза, сказано в заявлении. «ЕС считает пошлины США неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике. ЕС заявил о своем явном предпочтении найти согласованные с США результаты, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными»,— подчеркнули в ЕК.

При этом введение пошлин можно в любой момент приостановить, заверили в Еврокомиссии. Это возможно, если Вашингтон согласится на справедливый итог переговоров.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении товаров из 185 стран. С 5 апреля в США также действует минимальный базовый таможенный тариф для всех стран 10%. Сегодня, 9 апреля, совокупный сбор на китайские товары достиг 104%.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».