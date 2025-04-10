Посещаемость кинотеатров в России за январь—март упала до уровня 2022 года

За январь--март кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самый низкий уровень за последние три года. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, с которыми ознакомился РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В первом квартале 2022 года был зафиксирован антирекорд по посещаемости кинотеатров (34,2 млн билетов). Официальные измерения начались в 2014 году.

Кассовые сборы за первый квартал текущего года обеспечивались преимущественно за счет роста цен на билеты. Так, за январь--март кинотеатры продали билеты на сумму 17,3 млрд руб. Более высокий показатель зафиксирован только в первом квартале 2024 года (18,4 млрд руб.). Стоимость билета в среднем по стране в январе--марте составила 438,8 руб. Это на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (365,1 руб.).

В марте участники рынка отмечали, что снижение посещаемости связано с оттоком зрителей на стриминговые платформы и отсутствием разнообразия в прокате. Крупнейшие онлайн-кинотеатры в 2024 году нарастили выручку на 18–56%. Основной доход компаниям принесла подписная модель, а также продажа прав на контент.

Подробнее о доходах онлайн-кинотеатров — в материале «Ъ» «Деньги текут потоком».