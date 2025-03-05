Посещаемость кинотеатров в феврале упала на треть без сильных релизов

Посещаемость российских кинотеатров в феврале 2024 года составила 8,9 млн человек. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомился «Ъ». Сокращение связано с отсутствием сильных релизов, за исключением фильма «Пророк. История Александра Пушкина».

Пик посещаемости пришелся на неделю с 13 по 19 февраля, когда было продано 2,8 млн билетов. Однако это на 20% меньше, чем в тот же период 2023 года. Общий бокс-офис также снизился: с 4,8 млрд до 3,8 млрд руб.

Участники рынка отмечают, что снижение посещаемости связано с оттоком зрителей на стриминговые платформы и отсутствием разнообразия в репертуаре. По мнению экспертов, до мая в прокате не ожидается релизов, способных собрать 1 млрд руб.

В 2023 году совокупный бокс-офис российского проката достиг 45 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2022 году. Однако число проданных билетов сократилось с 126,1 млн до 123,7 млн. Рост сборов обеспечивался исключительно за счет повышения цен на билеты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Пушкин" не вытянул прокат».