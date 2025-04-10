Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля

11:06. Депутаты липецкой облдумы внесли изменения в закон региона о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. Ранее единовременную выплату при ранении могли получить только участники СВО с российским гражданством, теперь это ограничение отменено.

10:57. В Краснояружском и Ракитянском районах отменен сигнал ракетной опасности — оперштаб

10:57. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб

10:47. В Краснояружском и Ракитянском районах запущена сирена ракетной опасности — оперштаб

10:47. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб

10:46. В Краснояружском и Ракитянском районах отменен сигнал ракетной опасности — оперштаб

10:41. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб

10:39. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб

10:39. В Краснояружском и Ракитянском районах запущена сирена ракетной опасности — оперштаб

10:38. Губернатор Белгородской области в утреннем обращении сообщил, что часть тех, кто подал заявки на участие в конкурсе «Сталь», не смогли пройти тестирование по уважительным причинам. Поэтому данный этап будет продлен. Региональный кадровый конкурс «Сталь» реализуется на территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина с февраля 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Она создана по аналогии с федеральной программой «Время героев».

09:30. На прошлой неделе в Белгородской области перечислили очередной транш компенсаций за поврежденное имущество, сообщил вчера губернатор Вячеслав Гладков в традиционном вечернем обращении. Жительница Борисовского района Яна Новикова поинтересовалась, когда поступят выплаты за поврежденный автомобиль. В ответ глава региона сообщил, что последний транш составил порядка 80 млн руб.

08:51. Минобороны: около 7:30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.

08:15. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб

07:59. Краснояружский и Ракитянский районы: отбой ракетной опасности — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

07:54. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб

07:48. Краснояружский и Ракитянский районы: ракетная опасность — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

07:43. Минобороны РФ: около 7:05 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области.

07:41. Губернатор Андрей Клычков: над Орловской областью уничтожен один украинский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

07:16. За период с 20:15 9 апреля по 06:00 10 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе семь над Курской областью, четыре над Белгородской, один над Орловской, сообщили в Минобороны.