Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления
11:06. Депутаты липецкой облдумы внесли изменения в закон региона о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. Ранее единовременную выплату при ранении могли получить только участники СВО с российским гражданством, теперь это ограничение отменено.
10:57. В Краснояружском и Ракитянском районах отменен сигнал ракетной опасности — оперштаб
10:57. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб
10:47. В Краснояружском и Ракитянском районах запущена сирена ракетной опасности — оперштаб
10:47. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб
10:46. В Краснояружском и Ракитянском районах отменен сигнал ракетной опасности — оперштаб
10:41. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб
10:39. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб
10:39. В Краснояружском и Ракитянском районах запущена сирена ракетной опасности — оперштаб
10:38. Губернатор Белгородской области в утреннем обращении сообщил, что часть тех, кто подал заявки на участие в конкурсе «Сталь», не смогли пройти тестирование по уважительным причинам. Поэтому данный этап будет продлен. Региональный кадровый конкурс «Сталь» реализуется на территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина с февраля 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Она создана по аналогии с федеральной программой «Время героев».
09:30. На прошлой неделе в Белгородской области перечислили очередной транш компенсаций за поврежденное имущество, сообщил вчера губернатор Вячеслав Гладков в традиционном вечернем обращении. Жительница Борисовского района Яна Новикова поинтересовалась, когда поступят выплаты за поврежденный автомобиль. В ответ глава региона сообщил, что последний транш составил порядка 80 млн руб.
08:51. Минобороны: около 7:30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.
08:15. Курская область: отбой ракетной опасности. — оперштаб
07:59. Краснояружский и Ракитянский районы: отбой ракетной опасности — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
07:54. Курская область: ракетная опасность. — оперштаб
07:48. Краснояружский и Ракитянский районы: ракетная опасность — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
07:43. Минобороны РФ: около 7:05 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области.
07:41. Губернатор Андрей Клычков: над Орловской областью уничтожен один украинский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.
07:16. За период с 20:15 9 апреля по 06:00 10 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе семь над Курской областью, четыре над Белгородской, один над Орловской, сообщили в Минобороны.
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 апреля
Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской…