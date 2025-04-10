Полковника ВСУ Дикого будут судить за теракты в Курской и Белгородской областях

Главная военная прокуратура направила во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении командира 91 отдельного полка поддержки ВСУ полковника Дениса Дикого. Его обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего причинение значительного ущерба и смерть человека (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в главной военной прокуратуре.

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2022 года обвиняемый, «действуя в составе организованной группы под руководством высшего военного и политического руководства Украины, осуществлял террористическую деятельность, направленную на запугивание гражданского населения и дестабилизацию работы органов власти РФ».

С привлечением подчиненных военнослужащих и техсредств обвиняемый якобы заминировал участки местности и дороги возле населенных пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, а также Двуличное и Нижние Мельницы в Белгородской области противотанковыми и противопехотными минами. В результате несколько человек погибли от минно-взрывных травм, еще несколько были ранены.

Полковник Денис Дикий объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно заключил его под стражу. Следственные органы принимают все возможные меры для его розыска. Ввиду исключительности обстоятельств проведение судебного разбирательства возможно без присутствия обвиняемого, уточнили в прокуратуре.

Ранее военный военный суд признал виновными в совершении теракта по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий, четырех боевиков ВСУ. Они получили реальные сроки.

Ульяна Ларионова