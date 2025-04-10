«Биннофарм Групп» подала заявки на регистрацию товарных знаков в 23 странах

Производитель лекарств «Биннофарм Групп» раскрыл число заявок на регистрацию товарных знаков, поданных за границей. В 2024 году компания направила 50 таких заявок. Это позволит ей выводить продукцию в 23 страны, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и СНГ, сообщили «Ъ» в компании.

Шесть безрецептурных препаратов компании уже прошли экспертизу и получили правовую охрану в Китае и странах Юго-Восточной Азии, рассказали в «Биннофарм Групп». Там добавили, что в 2024 году количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков увеличилось в четыре раза год к году.

Сейчас продукция «Биннофарм Групп» представлена в 15 странах. Компания развивает локальные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме.

Как следует из ежегодного отчета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Россия в 2024 году увеличила количество поданных международных патентных заявок на 4%. По данным онлайн-базы Global Brand Database, разработанной ВОИС, в 2024 году больше всего заявок на международные патенты поступило от «Яндекса» (29), «Биннофарм Групп» (16) и «Газпром нефти» (15).

Подробнее — в материале «Ъ» «Заявка на интеллектуальный успех».

Виктория Колганова