Заявка на интеллектуальный успех

Россия в 2024 году увеличила количество поданных международных патентных заявок на 4%, при том что по данным Роспатента в стране при этом наблюдается спад по числу патентов выданных. Российские компании все еще ограничены в процессе подачи заявок на интеллектуальную собственность за рубежом, однако эксперты считают сохраняющийся уровень активности уже позитивным фактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2024 года Россия показала рост на 4% по количеству поданных международных патентных заявок по системе PCT (Patent Cooperation Treaty — международная система для получения патентов, которая позволяет заявителю защитить свое изобретение одновременно в нескольких странах), следует из ежегодного отчета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Так, было подано 709 заявок против 681 в 2023 году. Однако число заявок на товарные знаки по «Мадридской системе» снизилось на 6%: с 1,5 тыс. в предыдущем году до 1,4 тыс.

По данным Роспатента за 2024 год, представленным 7 марта, количество выданных в РФ патентов составило 22 тыс. против 23 тыс. в позапрошлом году. Количество заявок на регистрацию товарных знаков составило 137,4 тыс., на 12% больше, чем год назад. В Роспатенте также зафиксировали рост подачи заявок на регистрацию изобретений (+4%) и промышленных образцов (+18%). Лидерами по количеству запатентованных изобретений стали компании «Татнефть» (199), Кубанский аграрный университет (151) и исследовательский медицинский центр «Микрохирургия глаза» (147). Лидерами по количеству поданных заявок на регистрацию промобразцов стали «Яндекс» (74), «АвтоВАЗ» (65) и «Т1 Диджитал» (63).

Исходя из данных сервиса Global Brand Database — бесплатной онлайн-базы данных, разработанной и поддерживаемой ВОИС, в 2024 году больше всего заявок на международные патенты поступило от «Яндекса» (29), производителя лекарственных препаратов «Биннофарм Групп» (16) и «Газпром нефти» (15), отмечает патентный поверенный юридической фирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов. Однако он добавляет, что из-за «особенностей фильтра на сайте» результаты могут быть неточными.

Ранее “Ъ” писал, что глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдачу «принудительной лицензии» на зарубежные патенты. По проекту, заинтересованные в использовании иностранной интеллектуальной собственности для работы российские предприятия смогут досрочно обратиться в суд, если владелец патента связан с «недружественными» государствами или отказался выполнять лицензионный договор (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года).

«Статистика по подаче заявок в системе PCT правильная, но не показательная из-за того, что сейчас существует множество проблем при подаче международных заявок»,— говорит президент Палаты патентных поверенных Алексей Вахнин. Российские компании сталкиваются с приостановкой платежей зарубежными банками, а также из-за растущего курса доллара и евро такие заявки являются очень дорогими, добавляет он.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина считает, что рост патентных заявок на 4% нельзя назвать значительным. Она отмечает, что общий уровень активности сохраняется и это является позитивным фактором. Снижение динамики по товарным знакам на 5,8% также нельзя считать критическим, говорит она. Также Алина Акиншина напоминает, что подача международных регистраций на товарные знаки в 2024 году была существенно осложнена прекращением возможности оплаты международных пошлин в швейцарских франках с российских счетов (в Швейцарии находится головная структура ВОИС, отвечающая за регистрацию международных товарных знаков).

«Если экономика России будет демонстрировать рост в связи с потеплением отношений с иностранными государствами, это может стимулировать увеличение числа международных заявок, особенно в сферах оптических и компьютерных технологий»,— допускает Вячеслав Игумнов. Он добавляет, что смягчение действующих ограничений и развитие межгосударственных организаций также могут привести к росту заявок. Особое влияние это окажет на крупные компании с государственным участием, которые сейчас находятся под санкциями, прогнозирует эксперт.

Олег Козырицкий