«Синоквант» выключил телевизоры

На днях ГК «Квант» объявила об остановке своего действующего производства телевизоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Воронежское ООО «Синоквант» Михаила Етонова (входит в ГК «Квант») отказалось от реализации проекта по производству ЖК-телевизоров с инвестициями в 1,8 млрд руб. на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем. При этом уже действовавшие площадки ГК «Квант» в Воронеже и Зеленограде прекратили выпуск телевизоров. Эксперты предполагают, что компания могла столкнуться со сложностями в замещении комплектующих и ростом себестоимости продукции.

ООО «Синоквант» по решению учредителей прекратило все обязательства как резидент ОЭЗ «Центр». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Воронежской области. В связи с этим в феврале региональное министерство экономразвития направило в арбитражный суд Воронежской области иск о взыскании с компании 5 млн руб. штрафа и 140 тыс. руб. пени. Иск принят к производству, следующее заседание назначено на 21 апреля. «Прекращение проекта было обусловлено необходимостью консолидации средств для поддержания действующих производств. Это было решение учредителей компании»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в минэкономразвития. На данный момент, по данным «Ъ-Черноземье», практически все контакты с представителями компании завершены.

«Судебный процесс можно назвать обязательным действием, которое сопровождает отказ резидентов от своих планов»,— пояснили в пресс-службе правительства региона.

Связаться с Михаилом Етоновым не удалось, телефоны компании не отвечали.

О планах ООО «Синоквант» реализовать инвестпроект в ОЭЗ «Центр» стало известно в июне 2020 года. Компания планировала построить на 5 га предприятие площадью 30 тыс. кв. м за 600 млн руб. Первую очередь завода должны были завершить весной 2022 года, вторую запустить летом 2023-го. Позже параметры проекта менялись дважды: в апреле 2021 года компания заявила об увеличении земельного участка для реализации проекта до 8 га, а объема инвестиций — с 600 млн руб. до 1,25 млрд руб. В феврале 2022 года стало известно о росте инвестиций в проект до 1,8 млрд руб. и повышении итоговой мощности в три раза по сравнению с первоначально заявленной. Однако проект так и не был реализован.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Синоквант» зарегистрировано в феврале 2020 года в Новой Усмани Воронежской области для производства жидкокристаллических и плазменных телевизоров. Входит в ГК «Квант». Уставный капитал — 50 тыс. руб. Гендиректор — Михаил Етонов. Он же является конечным бенефициаром общества через ООО «Квант» и ООО «Синоштамп». Финпоказатели не раскрываются.

Отметим, что недавно ГК «Квант» объявила об остановке своего действующего производства телевизоров ООО «Квант» с площадками в Воронеже и Зеленограде (9 тыс. кв. м и 4,3 тыс. кв. м соответственно). 17 марта Михаил Етонов направил участникам рынка письмо, в котором утверждается, что «Квант» остановил производство телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям (от 32 до 65 дюймов). Также там сказано, что возобновления производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется. При этом завод «Квант» являлся единственным в РФ производителем отечественных телевизоров, включенным в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина ранее оценивала продукцию, выпущенную на заводе «Квант», в 10–15% рынка ТВ в РФ.

В правительстве Воронежской области подчеркнули, что «Квант» работал на арендованных площадях (на площадке «Видеофон»), затем эту деятельность прекратил, не обращаясь за какой-либо помощью или консультациями в профильные министерства облправительства. «На данный момент представитель компании в Воронеже ведет переговоры с арендатором о цивилизованном окончании сотрудничества и выплате задолженности по аренде за несколько месяцев. Дальнейшую судьбу самой производственной площадки, на которой собирались телевизоры, определит ее владелец»,— пояснили в облправительстве.

Примечательно, что с начала года в арбитражные суды поступило не менее десяти исков от контрагентов к ООО «Квант» на общую сумму около 2,3 млрд руб.

В крупнейшем из них истцом выступает владивостокское ООО «Атлас», обратившееся в суд для взыскания задолженности по контракту в сумме, эквивалентной $10,2 млн, что в рублях по курсу ЦБ РФ составляло на момент обращения 906,5 млн руб. Один из крупных исков уже удовлетворен: в конце марта арбитражный суд Приморского края признал обоснованными требования ООО «ДНС Ритейл» к ООО «Квант» о взыскании 654,6 млн руб. долга «по возврату излишней оплаты по договору».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что ситуация компании демонстрирует реализованные риски, связанные с зависимостью от крупнейшего потребителя. «Irbis — это бренд исключительно нишевой, техника в основном реализовывалась в рамках исполнения государственных и муниципальных заказов. С уходом Xiaomi и TCL, обеспечивающих не только поставки доступных и качественных комплектующих, но и заказы на производство востребованной на розничном рынке техники (компании были крупнейшим заказчиком по производству телевизоров у “Кванта”, но из-за санкционных рисков перестали поставлять компоненты в РФ.— «Ъ»), “Квант” оказался в зависимости от муниципальных и государственных заказов»,— подчеркнул господин Жарский.

В то же время активы компании могут быть интересны как для российских производителей «умной» техники, так и для иностранных компаний при возвращении на рынок, считает эксперт.

Ульяна Ларионова, Мария Старикова