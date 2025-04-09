«Квант» больше не виден

Единственный в России производитель отечественных телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, воронежский завод «Квант» остановил их сборку. Это связано с низким спросом, так как на госзакупках в основном приобретаются иностранные бренды, утверждают участники рынка. По их мнению, при остановке производства реестровых телевизоров их место займут южнокорейские вендоры, которые, по данным источников “Ъ”, рассматривают возможность скорого возвращения на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора ООО «Квант» Михаила Етонова участникам рынка от 17 марта, в котором утверждается, что завод «Квант» остановил производство телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям (от 32 до 65 дюймов). Также там сказано, что возобновления производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется. Источники “Ъ”, близкие к компании, утверждают, что речь идет о реестровых телевизорах и отказ завода связан с низким спросом на такую продукцию, а также с долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга. При этом завод «Квант» является единственным в РФ, который производит реестровые телевизоры. В Минпромторге, «Кванте» и Irbis не ответили “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо ООО «Квант» зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде (Московская область), 100% компании принадлежит Михаилу Етонову. Выручка ООО за 2023 год составила 15,9 млрд руб. с чистой прибылью 3,2 млн руб. Среди имущества у компании указано здание в Воронеже на 54 тыс. кв. м. По данным с сайта «Кванта», именно там расположен завод компании. Также указано, что на производстве имеется четыре линии сборки телевизоров, которые способны выпускать до 3,5 тыс. телевизоров за смену. Среди партнеров указаны DNS, LG Display, «Яндекс», BBK и др.

Ранее крупнейшим заказчиком по производству телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL, однако из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в РФ, из-за чего «Квант» начал строительство завода в Казахстане (см. “Ъ” от 1 августа).

По данным «Контур.Закупок», в 2024 году в рамках госзакупок было опубликовано 4,6 тыс. тендеров на закупку телевизоров, это на 15% больше итогов 2023 года. В деньгах показатель сократился на 6,6%, до 3,3 млрд руб. По 223-ФЗ закупки увеличились на 10,5%, до 2,1 тыс. тендеров, в деньгах показатель вырос на 28%, до 4,05 млрд. По данным площадки, в основном через госзакупки приобретались телевизоры LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и других иностранных вендоров.

«Квант» был единственным производителем реестровых телевизоров, однако сейчас остановил их производство, подтверждает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

«Условия для преференций на госзакупках для ТВ другие производители не смогут выполнить, и сейчас госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию набирающих популярность китайских вендоров»,— подчеркивает она. По оценке госпожи Сениной, всего продукция, выпущенная на заводе «Квант», занимает около 10–15% рынка ТВ в РФ.

Однако и для розничного покупателя телевизоры бренда Irbis не подойдут из-за их высокой цены на фоне конкурентов, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным»,— подчеркивает он.

Телевизоры из реестра Минпромторга «не являются более российскими, чем продукция многочисленных частных торговых марок ТВ, представленных на российском рынке», говорит представитель DNS. При этом, по его словам, попадание телевизора в реестр требует много ресурсов со стороны производителя при малой маржинальности. Годом ранее ряд производителей просили Минпромторг снижения порога входа в реестр для телевизоров, а также получения дальнейших преимуществ на госзакупках (см. “Ъ” от 29 февраля 2024 года).

Сейчас в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в РФ присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных, говорит источник “Ъ” на рынке бытовой техники. По его словам, большую долю в этом сегменте занимают южнокорейские вендоры LG и Samsung. «При возможном возвращении компаний на российский рынок они увеличат долю продаж в этом сегменте»,— уверяет он. О планах южнокорейских вендоров вернуться на российский рынок ранее рассказывали источники “Ъ” среди производителей бытовой электроники и дистрибуторов.

Тимофей Корнев