Воронежский «Квант» остановил производство отечественных телевизоров

Воронежский завод «Квант» Михаила Етонова остановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям (от 32 до 65 дюймов). Согласно письму господина Етонова участникам рынка, с которым ознакомился «Ъ», во втором и третьем кварталах 2025 года возобновление производства не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Квант» — единственный в России производитель отечественных телевизоров, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Близкие к компании источники «Ъ» утверждают, решение связано с низким спросом и долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга.

Ранее крупнейшими заказчиками телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL, однако из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в РФ. Из-за этого «Квант» начал строить завод в Казахстане.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м. соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220. По итогам 2024 года выручка «Кванта» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 13 млрд и 46 млн руб. соответственно.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».