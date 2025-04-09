РКН подтвердил запуск Telegram-бота для каналов с более чем 10 тыс. подписчиков

Telegram-бот для маркировки каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков начал работу, сообщили в Роскомнадзоре (РКН). Он позволит блогерам выполнить требования закона.

«В мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получить маркировку "А+"»,— говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Согласно декабрьскому постановлению правительства, владелец социальной сети должен маркировать все персональные страницы, включенные в перечень РКН. Информацию о регистрации персональных данных в соответствующем реестре можно получить на портале госуслуг, добавили в Роскомнадзоре.

О запуске бота ранее сегодня, 9 апреля, сообщил зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он уточнил, что Telegram начал маркировать каналы, прошедшие регистрацию в РКН. По словам господина Горелкина, теперь пользователи мессенджера смогут «быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить», а рекламодателям будет понятно, где размещать рекламу.

Поправки к законам «Об информации» и «О рекламе», принятые Госдумой в июле 2024 года, обязывают подавать в Роскомнадзор данные, позволяющие идентифицировать владельцев «персональных страниц» с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков. Среди требований для блогеров упоминается обязательство не распространять запрещенную информацию. В случае систематических нарушений курирующий орган имеет право исключить канал из реестра.