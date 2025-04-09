Telegram начал маркировать каналы, прошедшие регистрацию в РКН

В Telegram появилась система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, сообщил зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его словам, пользователи Telegram смогут «быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить», а рекламодателям будет понятно, где размещать рекламу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Каналы маркируются голубым значком «А+», который появляется слева от названия. Для его получения необходимо написать в бот @Trustchannelbot. Весь процесс занимает несколько минут, заверил господин Горелкин. Какие данные надо предоставить для получения маркировки, не уточняется.

«Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту»,— прокомментировал депутат в своем Telegram-канале.

Поправки к законам «Об информации» и «О рекламе», принятые Госдумой в июле 2024 года, обязывают подавать в Роскомнадзор данные, позволяющие идентифицировать владельцев «персональных страниц» с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков. Среди требований для блогеров упоминается обязательство не распространять запрещенную информацию. В случае систематических нарушений курирующий орган вправе исключить канал из реестра.