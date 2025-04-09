Китай предостерег граждан от поездок в США

Министерство туризма и культуры КНР выпустило предостережение для граждан, рекомендуя им обдуманно подходить к поездкам в США в условиях усиливающегося торгового конфликта.

«В свете ухудшения торговых отношений Китая и США и опасений по поводу безопасности в Америке Министерство туризма и культуры рекомендует гражданам тщательно оценивать риски поездки в США и проявлять осторожность»,— говорится в заявлении. Ранее министерство выпускало подобные предупреждения для граждан в апреле 2020 года, тогда оно призывало не ездить в США из-за «чрезмерных мер по борьбе с COVID-19 и ситуации с безопасностью в стране».

Министерство образования Китая также порекомендовало студентам оценить риски поездок на учебу в некоторые американские штаты. Оно указало, в частности, на находящийся на рассмотрении генеральной ассамблеи штата Огайо законопроект, отметив, что он «содержит негативные положения, касающиеся Китая, и накладывает ограничения на образовательный обмен и сотрудничество между китайскими и американскими университетами». Этот законопроект в числе прочего запрещает университетам Огайо какие-либо подарки, пожертвования или взносы из Китая.

Яна Рождественская