Берлин не резиновый

Германия впервые с 2011 года перестала быть лидером среди стран ЕС по числу заявок на предоставление убежища, уступив Франции. По итогам первого квартала 2025 года число желающих остаться в ФРГ снизилось более чем на 40%. Резкий спад объясняется ужесточением антимигрантской риторики в стране и ожиданиями резкого изменения политики открытых дверей после формирования нового правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Более десяти лет Германия неизменно занимала первое место в рейтинге стран Евросоюза по числу заявок на предоставление убежища. Пик пришелся на 2016 и 2023 годы — страна приняла более миллиона беженцев сначала из Сирии, а затем столько же c Украины. В первом квартале 2025 года Германия наконец уступила эту пальму первенства. Согласно данным неопубликованного отчета Еврокомиссии от 2 апреля, который оказался в руках газеты Welt am Sonntag на этой неделе, число заявок на предоставление убежища в Германии в промежуток с 1 января по 31 марта снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отчет основан на подсчетах Европейского агентства по вопросам убежища и охватывает все страны ЕС. Так, в документе говорится, что лидерство по числу заявок перешло к Франции (более 40,8 тыс. заявлений о предоставлении убежища), за которой следует Испания (свыше 39,3 тыс. заявлений). Германия же на этот раз замкнула тройку лидеров с показателем чуть более 37,3 тыс. В конце списка находятся Словакия (37 заявлений) и Венгрия (22 заявления).

Если Германии удастся сохранить тенденцию к снижению числа прошений о предоставлении убежища, то по итогу 2025 года она окончательно лишится первого места по этому показателю в ЕС, которое безраздельно принадлежало ей с 2011 года.

Резкий спад числа новых заявок министр внутренних дел уходящего правительства Нэнси Фейзер связала с «эффективным пакетом мер, действиями Германии и тесным европейским сотрудничеством». Однако более вероятно, что к таким изменениям привели предвыборные заявления лидера христианских демократов (ХДС) Фридриха Мерца, которого еще до внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля считали главным кандидатом на пост канцлера.

Господин Мерц построил свою предвыборную программу на обещании существенно ужесточить миграционную политику страны и отказе от политики открытых дверей, которую во время сирийского кризиса провозгласила тогдашний канцлер Ангела Меркель. Среди главных идей господина Мерца значилось введение пограничного контроля, увеличение числа депортаций и лишение части беженцев пособий. Такие меры нашли отражение в подготовленной ХДС резолюции, которая прошла через Бундестаг голосами крайне правой «Альтернативы для Германии». Резолюция носила рекомендательный характер, однако наделала много шума из-за неожиданного ситуативного союза.

Несмотря на громкий и негативный резонанс, господин Мерц продолжил отстаивать идею ужесточения миграционной политики. И это находит существенную поддержку у населения страны.

Так, согласно январскому опросу института общественного мнения Infratest Dimap для телеканала ARD, 68% немцев выступают за сокращение приема беженцев.

При этом лишь 10% опрошенных убеждены, что правительству ФРГ удается контролировать численность прибывающих в страну беженцев и идентифицировать их личности.

Рост антимигрантских настроений в стране фиксируется ежегодно, он тесно связан со статистикой полиции, согласно которой существенную часть преступлений в стране совершают иностранцы. Так, в 2024 году их доля среди подозреваемых составляла порядка 30%, а в рекордный по числу заявок на представление убежища 2023 год — 37%. При этом часть правонарушений касалась незаконного пересечения границы.

Впрочем, рядовых немцев больше пугает не сухая статистика, а громкие случаи нападений с ножом на прохожих и наездов автомобилей на толпу, виновниками которых чаще всего оказываются беженцы без разрешения на пребывание в Германии.

За последний год трагедии произошли в таких городах, как Золинген, Магдебург, Ашаффенбург, Мюнхен и Мангейм, что еще больше подстегнуло антимигрантские настроения в обществе.

На этом фоне от нового правительства господина Мерца, в которое должны войти блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), ожидаются радикальные меры по пресечению нелегальной миграции и общему снижению числа беженцев в стране.

Недавно президент Немецкой ассоциации округов (объединяющей около 300 округов, в которых проживает порядка 56 млн немцев) Ахим Бретель напомнил, что за последние десять лет Германия приняла более 4 млн беженцев. «Политики в Берлине должны открыть глаза и увидеть, что мы больше не можем принимать и прежде всего интегрировать больше беженцев без ограничений… Их просто слишком много. Я ожидаю, что будущее федеральное правительство обеспечит более справедливое распределение беженцев в пределах ЕС»,— сказал он в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung. При этом господин Бретель призвал прекратить прием людей из зон боевых действий, указав, что им стоит запрашивать убежище в странах, которые граничат с их родиной.

Пока коалиционные переговоры по созданию нового правительства продолжаются, и потенциальным партнерам не удалось достичь соглашения по многим вопросам, касающимся судьбы беженцев в стране. Но первый шаг в сторону ужесточения миграционной политики уже сделан. 8 апреля Германия приостановила прием беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, объясняя это подготовкой к ужесточению действующих правил. Всего с 2024 года страна одобрила более 13 тыс. заявок по этой программе.

Вероника Вишнякова