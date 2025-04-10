В ПНТ остались довольны изъятием

В руководстве Петербургского нефтяного терминала (АО ПНТ) заявили, что удовлетворены решением арбитражного суда изъять в пользу государства 55% акций ПНТ. С соответствующим иском к кипрским компаниям, чьими фактическими владельцами являются наследники одного из основателей нефтетерминала Дмитрия Скигина, в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ (ГП). Надзор посчитал, что бенефициары с немецкими и французскими паспортами в нарушение закона установили контроль со стороны граждан недружественных государств над стратегическим предприятием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда в уставном капитале АО «Петербургский нефтяной терминал» должны восстановится 1008 акций, при этом в собственность РФ в лице Росимущества переходит 5 546 акций ПНТ, у российского акционера остается 4 538 акций

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По решению суда в уставном капитале АО «Петербургский нефтяной терминал» должны восстановится 1008 акций, при этом в собственность РФ в лице Росимущества переходит 5 546 акций ПНТ, у российского акционера остается 4 538 акций

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале этой недели Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пришел к выводу, что ответчики по иску ГП — граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка России и Франции Полина Скигина — нарушили ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», а арбитражный суд с этими доводами согласился. Теперь по решению суда в уставном капитале АО должны восстановиться 1008 акций, при этом в собственность РФ в лице Росимущества переходит 5546 акций ПНТ, у российского акционера остается 4538 акций. Представители Скигиных комментировать решение арбитража отказались. Согласно постановлению, оно приведено к немедленному исполнению.

9 апреля на сайте ПНТ появилось сообщение, в котором решение суда об изъятии части акций в доход государства было оценено позитивно.

«Удовлетворение арбитражным судом иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации, равно как и судебный акт по данному делу, повысят эффективность осуществления Обществом, его руководством и трудовым коллективом непрерывной и круглосуточной деятельности по перевалке нефтепродуктов и прочих наливных грузов, надежной эксплуатации производственных мощностей, безусловному выполнению утвержденных планов по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению предприятия, выполнению Обществом обязательств перед заказчиками, поставщиками, подрядчиками, прочими контрагентами, обеспечению безопасности предприятия»,— гласит комментарий.

Там также подчеркнули, что решение арбитража привело к «исключению возможности иностранного акционера контролировать и блокировать деятельность» АО.

Иск был подан в арбитражный суд в январе текущего года. Кроме самого ПНТ ответчиками выступили кипрские «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», чьими конечными бенефициарами являются дети скончавшегося в 2003 году основателя терминала Дмитрия Скигина. В своем заявлении Генпрокуратура указала, что наследники неправомерно заполучили пакет акций благодаря трем сделкам, совершенным в 2016 и 2020 годах, в результате чего под контроль иностранных резидентов попал оператор и собственник имущества по перевалке нефтепродуктов, расположенный в Большом порту Санкт-Петербург.

Примечательно здесь то, что схожие доводы владельцы кипрских офшоров предъявляют к Елене Васильевой — супруге другого основателя ПНТ, Сергея Васильева, который несколько лет назад отошел от дел в связи с тяжелой болезнью и передал весь бизнес жене, ставшей впоследствии председателем совета директоров нефтетерминала.

Оппоненты госпожи Васильевой настаивают, что предпринимательница якобы заполучила активы путем «притворных сделок». Судебные тяжбы между сторонами длятся с осени 2023 года.

Кроме того, в октябре минувшего года в ПНТ заявили, что в отношении предприятия со стороны «Туджунга» была совершена попытка «рейдерского захвата». Там также отметили, что связанные с данной компанией лица добились возбуждения в Москве уголовных дел и принятия «незаконных судебных актов». В недавнем же объявлении на сайте терминала было подчеркнуто, что полномочия единоличного исполнительного органа являются действующими, а решения органов управления АО и заключенные ПНТ сделки, включая договоры с заказчиками услуг перевалки, не оспариваются и подлежат исполнению.

Андрей Кучеров