Петербургский нефтяной терминал делят в суде

В Петербурге рассматривается дело по иску Tudjunga Enterprises Limited к Mobalco Holdings Ltd. Каждая из этих двух кипрских компаний владела по 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ): обе связаны с основателями ПНТ и знаковыми фигурами петербургского бизнеса — Дмитрием Скигиным и Сергеем Васильевым. Конечными бенефициарами первой фирмы называют наследников скончавшегося в 2003 году Скигина, второй — самого Васильева, который ранее отошел от дел из-за болезни. В ответчиках также значится его супруга — Елена Васильева, которая получила долю мужа через дарственную и после стала председателем совета директоров терминала. С августа этого года представители Tudjunga добиваются через суд признать эти сделки недействительными, а саму ситуацию называют «захватом власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, госпоже Васильевой ставят в вину то, что она получила активы своего супруга посредством «притворных сделок» (сделки, совершенные с целью прикрыть другие.— «Ъ-СПб»), тем самым нарушив преимущественное право выкупа акций, которое, как считает истец, принадлежит кипрской Tudjunga Enterprises Limited («Туджунга»). В 2021 году Сергей Васильев решил переоформить на себя 50-процентную долю в ПНТ, которой владела подконтрольная ему Mobalco Holdings Ltd («Мобалко», также зарегистрирована на Кипре). После этого бизнесмен передал имеющиеся у него акции (4538 штук номинальной стоимостью 100 рублей) в дар своей жене. Весь пакет, по ее словам, предприниматель переоформил после того, как тяжело заболел. В августе 2022-го на годовом общем собрании ПНТ Елена Васильева была избрана в состав совета директоров терминала, а затем — его председателем. Фактическими владельцами «Туджунга», у которой находятся оставшиеся 50%, называют сыновей Дмитрия Скигина — граждан Германии Михаила и Евгения. Елена Васильева утверждает, что это «техническая холдинговая компания», которой управляют номинальные «кипрские директора и лихтенштейнские юристы». Сам ПНТ признан предприятием, которое имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ и является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

На очередном слушании, которое прошло в среду, 22 ноября, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти представитель «Туджунга» выступила с ходатайством, в котором содержится требование наложить на ответчиков штраф за неуважение к суду по причине немотивированных прошений об отложении дела, а также непредоставления ряда документов, касающихся сделки по отчуждению фирмой «Мобалко» акций в пользу господина Васильева. «Мы оспариваем факт того, что Васильев Сергей Васильевич и компания "Мобалко" могла передать Васильевой Елене Леонидовне акции. То, что сейчас происходит (с ситуацией вокруг ПНТ) — это захват власти с ее (Васильевой) стороны, и она не готова идти на переговоры»,— указала истец.

В свою очередь, представитель Васильевой пояснил, что им непонятны доводы оппонентов: «Было по 50% у одной и другой стороны, но нам говорят, что у Васильевой никаких прав (на акции) нет. И в чем способ защиты прав ("Туджунга") — в том, чтобы отдать акции обратно "Мобалко", чтобы мог их выкупить иностранный акционер? Так нет такого законного интереса — пытаться вернуть акции первоначальному владельцу. Они хотят их себе передать, но не могут, потому что иностранцы!» — развел руками ответчик.

Судья Алексей Коросташов при этом отметил, что ответчик все же так и не представил суду документы, которые подтверждали бы, что акции перешли к Елене Васильевой по договору дарения, а не купли-продажи. На прошлом слушании истец потребовал копию договора, на основании которого было произведено отчуждение, с приложением всех допсоглашений, включая доверенности на представителей. «У вас все доводы: "истец — иностранная компания и ничего мы ему не обязаны"»,— указал судья.

Представитель Васильевой обосновал данную позицию тем, что признать сделку ничтожной можно по заявлению стороны, у которой есть охраняемый законом интерес, поэтому данное преимущественное право может реализовать лишь то лицо, которое может акции купить. Он подчеркнул, что «Туджунга», как иностранная компания, не имеет возможности приобрести активы стратегического предприятия, так как это запрещено российским законом. Речь идет о законе №57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия РФ, по которому сделки, совершенные без предварительного согласования с правительственной комиссией, признаются ничтожными.

Истец заверила суд, что «Туджунга» получит согласие данной комиссии, однако этот вопрос рассматривается в рамках другого дела, где и будет устанавливаться, есть ли у компании возможность выкупить эти ценные бумаги. Кроме этого, выступающая назвала все доводы оппонентов «голословными» и подчеркнула, что фактически сделка между супругами Васильевыми — не что иное, как купля-продажа, поскольку изначально является частью «цепочки», целью которой Елена Васильева ставила всевозможными способами заполучить активы. При этом представитель «Туджунга» заявила, что все это было сделано без ведома самого господина Васильева, который, по ее словам, давно не управляет делами терминала. «Сергей Васильев, по нашим данным, не может совершать такие юридически значимые действия»,— сказала юрист.

Следующее заседание назначено на 20 декабря. Помимо этого, в Арбитражном суде сейчас идут сразу несколько разбирательств между ПНТ и братьями Скигиными. В частности, дело о блокировке созыва годового собрания акционеров и утверждении нового состава совета директоров.

Андрей Кучеров