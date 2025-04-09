Коалиция сместилась к центру

В Германии договорились о новой центристской коалиции. После нескольких недель переговоров победивший на выборах консервативный блок ХДС/ХСС добился соглашения с СДПГ о распределении министерских портфелей. СДПГ во главе с уходящим канцлером Олафом Шольцем проведет формальное голосование по коалиционному договору в ближайшие дни. Пост канцлера в первые дни мая официально займет лидер альянса христианских демократов Фридрих Мерц. Представляя проект коалиционного соглашения, Мерц заявил, что кабинет под его руководством введет новую модель военной службы на добровольной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кроме того, поменяются правила предоставления немецкого гражданства: его можно будет получить спустя пять лет жизни в стране, а не через три года. Основные подвижки затронут, прежде всего, экономические вопросы, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Безусловно, что заглавную скрипку в этой коалиции должен играть блок ХДС/ХСС, потому что он набрал в два раза больше голосов на последних выборах, чем СДПГ.

Пять недель шли коалиционные переговоры. По меркам Германии переговоры могут тянуться и два, и три месяца. В этот раз альтернатив не было. Ни одна из партий не собиралась сотрудничать с "Альтернативой для Германии" (эта партия заняла второе место), не было большого желания сотрудничать и с левыми, бывшими коммунистами, "Зеленым" явно не хватало голосов, а с СДПГ впритык, но голосов хватило.

У них были споры о том, как германской экономике выходить из кризиса, как позиционировать Германию в рамках Европейского союза, в первую очередь, конечно, имея в виду линию конфронтации с администрацией Дональда Трампа. Многие вопросы касались в целом внешней политики. Германия всегда выступала на стороне Украины. Курс не поменяется, просто, возможно, изменится некий тон. Базисом будет являться коалиционное соглашение. Раз две партии участвуют в этом коалиционном соглашении, никто третий там приглашен быть не может».

В согласованном тексте коалиционного договора говорится, что будущее правительство будет придерживаться санкционного режима в отношении России. Проект документа опубликовало издание Bild. Параметры соглашения были известны и прежде, но важна реакция бизнеса на контуры нового кабинета министров, отмечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Каждый заявил, что достиг своего. Компромисс есть. От ХДС будет канцлер, в ведомстве федерального канцлера Министерство иностранных дел. Социал-демократы получили то, что хотели, — Министерство труда и социальной защиты, Министерство обороны и Минэкономики, через которое пойдут финансовые потоки.

Посмотрим, что будет с налоговой политикой, будут ли налоги снижаться или повышаться. По крайней мере, было сказано, что цена на электричество должна быть ниже. Но теперь надо это реализовывать. Дорогу осилит идущий. Когда дают на десять лет по €40 млрд на бундесвер, когда будет по €50 млрд вне рамок долгового тормоза идти на инфраструктуру, хотя должно быть больше, по последним оценкам, потребность в модернизации — €600 млрд, а не €500 млрд. Важно мнение бизнеса. Пойдут инвестиции? Поверили правительству или не поверили правительству? ВПК, конечно, приподнимет немножко ВВП, но ВПК и ВВП все-таки разные вещи».

Действующий канцлер Олаф Шольц и министры его кабинета продолжат исполнять свои обязанности до окончательного формирования правительства. Правая партия «Альтернатива для Германии», которая в феврале на внеочередных выборах в Бундестаг заняла второе место, в правительстве представлена не будет. По данным опроса компании Ipsos, проведенного в ФРГ на минувшей неделе, АдГ впервые заняла первое место по предпочтениям немцев и набрала 25%. Это на 1% больше, чем у блока Фридриха Мерца ХДС/ХСС. СДПГ сохранила третью позицию — у них 15%.

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Станислав Крючков